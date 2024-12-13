Серьёзные ограничения в этой области помогут решить кадровый вопрос в реальном секторе.

Таким мнением президент компании Алексей Захаров поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сфера услуг развивается опережающим образом. Она на себя затягивает огромное количество кадров, ресурсов. При этом государство не получает в результате на сегодняшний день 34 триллиона рублей налогов в год. Множество проблем с этим связано.

Что с этим сделать? Надо придушить сферу услуг. Мы, как страна, не можем себе позволить такую развитую сферу услуг. Надо подтягивать адекватные действия в системе образования и здравоохранения — это отдельная тема. Но чтобы решить кадровый вопрос в реальном секторе, нам нужно, действительно, очень серьёзно ограничить, в первую очередь, развитие сферы услуг, потому что ни одна страна такого себе позволить не может».