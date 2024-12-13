Серьёзные ограничения в этой области помогут решить кадровый вопрос в реальном секторе.

Таким мнением президент компании Алексей Захаров поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сфера услуг развивается опережающим образом. Она на себя затягивает огромное количество кадров, ресурсов. При этом государство не получает в результате на сегодняшний день 34 триллиона рублей налогов в год. Множество проблем с этим связано.

Что с этим сделать? Надо придушить сферу услуг. Мы, как страна, не можем себе позволить такую развитую сферу услуг. Надо подтягивать адекватные действия в системе образования и здравоохранения — это отдельная тема. Но чтобы решить кадровый вопрос в реальном секторе, нам нужно, действительно, очень серьёзно ограничить, в первую очередь, развитие сферы услуг, потому что ни одна страна такого себе позволить не может».

Основатель компании SuperJob Алексей Захаров
Основатель компании SuperJob Алексей Захаров

Ранее стало известно, что курьеры обошли по уровню зарплат врачей, учителей и IT-специалистов. Об этом сообщает РБК.

По итогам одиннадцати месяцев 2024-го их медианная заработная плата увеличилась на 15% — до 115,6 тыс. рублей в месяц.

Согласно данным совместного обзора hh.ru и мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, врачи получают 88,4 тыс. рублей, учителя — 47 тысяч рублей, а некоторые IT-специалисты, например, аналитики данных — 114,2 тыс. рублей.

В публикации РБК отмечается, что рост зарплат курьеров связан с дефицитом работников служб доставки: за январь – ноябрь количество вакансий выросло более чем на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом число резюме снизилось на 9%.

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
https://govoritmoskva.ru/news/434352/

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