Глава Superjob призвал «придушить» сферу услуг в России
Серьёзные ограничения в этой области помогут решить кадровый вопрос в реальном секторе.
Таким мнением президент компании Алексей Захаров поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Сфера услуг развивается опережающим образом. Она на себя затягивает огромное количество кадров, ресурсов. При этом государство не получает в результате на сегодняшний день 34 триллиона рублей налогов в год. Множество проблем с этим связано.
Что с этим сделать? Надо придушить сферу услуг. Мы, как страна, не можем себе позволить такую развитую сферу услуг. Надо подтягивать адекватные действия в системе образования и здравоохранения — это отдельная тема. Но чтобы решить кадровый вопрос в реальном секторе, нам нужно, действительно, очень серьёзно ограничить, в первую очередь, развитие сферы услуг, потому что ни одна страна такого себе позволить не может».
Ранее стало известно, что курьеры обошли по уровню зарплат врачей, учителей и IT-специалистов. Об этом сообщает РБК.
По итогам одиннадцати месяцев 2024-го их медианная заработная плата увеличилась на 15% — до 115,6 тыс. рублей в месяц.
Согласно данным совместного обзора hh.ru и мультисервисного оператора логистических услуг ПЭК, врачи получают 88,4 тыс. рублей, учителя — 47 тысяч рублей, а некоторые IT-специалисты, например, аналитики данных — 114,2 тыс. рублей.
В публикации РБК отмечается, что рост зарплат курьеров связан с дефицитом работников служб доставки: за январь – ноябрь количество вакансий выросло более чем на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом число резюме снизилось на 9%.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
https://govoritmoskva.ru/news/434352/