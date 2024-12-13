Акции Tesla достигли рекордно высокого уровня — производитель электромобилей продолжает дорожать после победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщает Yahoo Finance.

Бумаги компании выросли на ошеломляющие 69% с момента победы Дональда Трампа на выборах в прошлом месяце. Большая ставка генерального директора Tesla Илона Маска на победу Трампа сработала, и теперь инвесторы снова с оптимизмом смотрят на перспективы Tesla.

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Акции закрылись в среду на уровне $424,77 и достигли внутридневного максимума в $424,88. Предыдущий рекорд закрытия Tesla составил $409,97, что произошло более трех лет назад, 4 ноября 2021 года.

Помимо победы Трампа, есть и другие причины для достижения Tesla новых высот. В частности, китайское подразделение автопроизводителя сообщило, что продало 21 900 электромобилей на материке за первую неделю декабря, что является самым высоким показателем в четвертом квартале.

https://www.if24.ru/aktsii-tesla-vzleteli-do-rekorda/

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