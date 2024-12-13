Детское автокресло Osann Eno (Осанн Эно) 360° – надёжно крепится в машине и вращается вокруг оси (подходит для всех возрастов: с рождения 0+/1/2/3 до 36 килограмм)

Благодаря тому, что есть универсальное детское автокресло Osann Eno 360° – вы сможете купить одну модель, которая подойдёт для использования с рождения до подросткового возраста! Это удобно и существенно экономит семейный бюджет.

Это кресло для ребенка в машину изготовлено немецким производителем, поэтому вы можете быть уверены как в качестве всех элементов и тканей, так и в безопасности малыша. Карсит действительно рассчитан на активное использование в течение всего времени эксплуатации.

Безопасность и комфорт ребёнка

Уровень безопасности модели отвечает требованиям Европы и России. Данное автомобильное кресло для детей имеет боковую защиту от удара, которая смягчит возможные последствия от резкого движения.

Когда Osann Eno 360° используется в режиме автолюльки для младенцев – чтобы малютка был надёжно зафиксирован в кресле – обязательно используйте мягкий вкладыш с подголовником и боковыми подушечками (он идёт в комплекте). Для перевозки детей постарше – в нём нет необходимости, поэтому вы сможете его просто убрать. Подголовник также настраивается по высоте (есть 10 положений), вместе с пяти-точечными ремнями безопасности. Чтобы ребёнку было комфортно – есть мягкие плечевые накладки и межпаховая.

Ещё важно отметить, что когда это автокресло для детей установлено против хода движения – доступно только один угол наклона чаши, а когда оно стоит по ходу – то можно выбирать один из четырёх положений.

Чехол с кресла легко снимается для стирки на руках или в стиральной машине (на деликатном режиме).

Установка автокресла в автомобиле

Когда вы используете автокресло для новорожденного (группа 0+, дети весом 0-13 кг) – его необходимо устанавливать на базу ISOFIX и дополнительно фиксировать страховочным или штатным автомобильным ремнём, при этом размещая только (!) против хода движения. Ребенка в этом случае нужно пристёгивать встроенным в кресло 5-точечным ремнём безопасности.

Малышей постарше (группа 1, дети весом 9-18 кг) уже можно размещать по ходу движения, чтобы они моли изучать мир впереди и по бокам автомобиля. Ну а совсем больших карапузов (которые относятся к группе 2/3 и весят от 15-36 кг) можно уже фиксировать только штатным ремнём машины.

Также обратите внимание, что у этой модели чаша поворачивается вокруг своей оси (на 360 градусов), что делает посадку и высадку ребёнка удобной в любую сторону.

Чтобы родители были спокойны по поводу правильной фиксации базы ISOFIX и якорного ремня – есть индикаторы, подтверждающие, что кресло в машину для детей установлено надёжно.

Характеристики

• Группа 0+/1/2/3

• Для детей с рождения до 36 кг (с рождения до 12 лет)

• Универсальная установка: возможность установки как при помощи ISOFIX так и при помощи штатного ремня автомобиля во всех группах

• Вращение чаши на 360 градусов для максимально удобной посадки и пристегивания ребенка

• Защита от бокового удара

• 5-точечные ремни безопасности (в группах 0+ и 1)

• При установке по ходу движения 4 положения наклона чаши

• При установке против хода движения 1 положение наклона чаши

• Подголовник регулируется по высоте в 10 положениях вместе с 5-точечными ремнями

• Вкладыш для новорожденных со съемным подголовником

• Мягкие накладки на плечевых ремнях и пряжке замка

• Индикаторы правильной установки креплений ISOFIX и якорного ремня

• Съемный моющийся чехол

Способы установки

• Группа 0+ (для детей от 0 до13 кг): установка только против хода движения при помощи ISOFIX и якорного ремня или при помощи штатного ремня, пристёгивание ребенка 5-точечным ремнем

• Группа 1 (для детей от 9 до 18 кг): установка против хода движения при помощи ISOFIX и якорного ремня, пристёгивание ребенка 5-точечным ремнем

• Группа 1 (для детей от 9 до 18 кг): установка по ходу движения при помощи ISOFIX и якорного ремня или при помощи штатного ремня, пристёгивание ребенка 5-точечным ремнем

• Группа 2/3 (для детей от 15 до 36 кг): установка по ходу хода движения при помощи ISOFIX и штатного ремня автомобиля или только штатного ремня автомобиля, пристёгивание ребенка штатным ремнем автомобиля

Габариты

• Размеры автокресла (ВхШхД): 58 х 50 х 45 см

• Размер упаковки (ДхШхВ): 45 х 58 х 50 см

• Вес товара (нетто): 10,5 кг

• Вес товара (брутто): 12 кг

• Объем: 0,130500 лт

• Кол-во в коробке: 1 шт