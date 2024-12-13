Автомобильные мошенники продают россиянам «автомобили-конструкторы», собранные из разных частей, ввезенных в страну под видом запчастей. Пострадавшие покупатели остаются в итоге и без денег, и без автомобиля. Как работает новая схема, — в материале «Газеты.Ru».

На автомобильном рынке России возродилась схема обмана покупателей автомобилей, когда под видом целого автомобиля продают так называемые «конструкторы-распилы» – автомобили, завезенные на территорию России в виде запчастей, рассказал «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

«Как правило это праворульные машины и легализуют их в России, предоставляя документы из Белоруссии, якобы машина пришла из Союзного государства. Как будто она там долгое время стояла на учете для того, чтобы не платить таможенные сборы», — привел в беседе с «Газетой.Ru» Максим Шелков легенду, которую транслируют аферисты.

В реальности, в Белоруссии эти иномарки на учете не стояли, а документы на них предоставляются поддельные. Более того в Белоруссии уже много лет с правым рулем машину вообще нельзя поставить на учет. Впрочем, через каких-то недобросовестных аффилированных должностных лиц эти автомобили все же получают официальный российский электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). По словам Шелкова, коварство этой схемы именно в том, что машина на какой-то момент получает легальный статус, а потом при проверке в ГИБДД эти поддельные документы всплывают, и у автомобиля аннулируют регистрацию и ЭПТС.

«На некоторое время все-таки получает легальный статус. Но потом в любом случае это все заканчивается печально», — сообщил собеседник.

Аналогичная схема была довольно распространена в «нулевые» годы на Дальнем Востоке.

Тогда японские праворульные иномарки преимущественно распиливались по центральной части кузова, чтобы провести их растаможку как запчасти. Отсюда и их название — «распилы». Затем половинки сваривались, но такой автомобиль по факту нельзя было легализовать законным способом, и правительство смогло тогда побороть эту зловредную практику, повысив таможенные тарифы за ввоз отдельных частей автомобилей по некоторым кодам ТН ВЭД.

Сейчас из-за роста стоимости автомобилей, схожие злоупотребления вновь оказались экономически выгодными для злоумышленников.

Максим Шелков из «Автокриминалиста» отметил, что, как правило, мошенники по такой схеме продают праворульные японские иномарки, которые проверить по базам трудно. У таких автомобилей нет 18-значного VIN-номера, а только номер кузова (фрейм). Также мошенники убеждают покупателей, что машина якобы стоит на спецучете. При этом автомобили продают по крайне выгодным ценам.

Как не попасть на удочку

Пострадавшим покупателям вернут деньги при покупке «распила» лишь частично. При этом ввести в правовое поле их «конструкторы» не представляется возможным.

«С «конструкторами» ничего не сделать, потому что на учет их не поставить.

У людей эти машины останутся ровно в том виде, в котором они были завезены в РФ, — в качестве металлолома.

Пострадавшие получат какие-то компенсации, но здесь речь не идет даже о миллионах», — рассказал Шелков.

Как понять, что это «распил»

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», россиянам в первую очередь стоит попробовать распознать «конструктор» по внешнему виду, но сделать это непросто.

«Применяемые ранее методы визуального осмотра для выявления «распилов-конструкторов» сегодня утратили свою актуальность. Утверждения, что наличие швов, дефектов лакокрасочного покрытия, следов ржавчины или характерной праворульной компоновки выдадут такой автомобиль с первого взгляда, уже не соответствуют действительности», — рассказали в пресс-службе группы компаний «Автодом».

Там же отметили, что современные технологии сварки, высококачественные материалы и профессиональное оборудование позволяют мошенникам осуществлять подмену кузовных элементов практически незаметно.

Одним из косвенных признаков «распила» является замена уплотнителей окон.

При разборке кузова вернуть старые резинки на место без следов практически невозможно, пояснили в «Автодоме». Для дополнительной проверки целесообразно использовать толщиномер. Его применяют на стойках, а также передней и задней части кузова, чтобы выявить аномалии геометрии и толщины металла.

Также эксперты отмечают, что на автомобили-конструкторы всегда ставят заманчивую цену.

«При покупке конструктора часто дают существенную скидку, что должно насторожить покупателя.

Чтобы избежать лишних рисков, лучше отказаться от покупки автомобиля на рынке авто с пробегом и обратиться в официальный дилерский центр, где представлены только проверенные машины», — посоветовали в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

Автокриминалист Максим Шелков добавил, что регистрацию автомобиля в ГИБДД покупателям следует проходить самостоятельно. Лучше избегать любых помощников в этом деле и ситуаций, когда кто-то с документами уходит в неизвестном направлении, предупредил он.

В России действует абсолютно прозрачная процедура регистрации, и машину со спецучета не продают по простым объявлениям, заверил собеседник.

Россиянам, пострадавшим от подобных схем мошенничества, можно надеяться только на полицию, уверен адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Если кто-то обещает зарегистрировать автомобиль, но при этом продает машину, которая вообще не подлежит регистрации, то это мошенничество.

Поэтому следует обращаться в МВД с заявлением.

Конечно, полиция, скорее всего, им заниматься не будет, и деньги придется требовать через суд», — заявил адвокат движения «Свобода выбора».

Суд должен расторгнуть сделку, но если у продавца по факту нет никаких средств, то вернуть деньги будет гораздо сложнее, добавил Радько.

Мария Жандарова

https://www.gazeta.ru/auto/2024/12/12/20225198.shtml