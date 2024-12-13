Маркетплейсы на треть увеличили сети пунктов выдачи в Петербурге

За год в Петербурге на треть выросло количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Все опрошенные РБК Петербург онлайн-площадки заявили о планах по дальнейшему открытию новых ПВЗ в городе в 2025 году. Один из ретейлеров начал интегрировать ПВЗ в свои офлайн-магазины.

Плюс 60%

Аналитики «Яндекс Карт» проанализировали для РБК Петербург динамику открытия пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Сейчас на карте города отмечены 12 072 ПВЗ, это на треть больше, чем год назад. По количеству точек лидирует Ozon (4326 ПВЗ), за год количество пунктов выдачи увеличилось на 19%. У Wildberries 2397 ПВЗ, но по темпам расширения своей сети в городе этот маркетплейс опережает конкурентов — за год количество точек выросло на 59,5%.

Сеть брендированных пунктов выдачи «Яндекс Маркета» в Санкт-Петербурге превысила показатель в 800 ПВЗ, показав рост относительно конца прошлого года в 26%. Аналогичная динамика сложилась и в Ленинградской области, где количество открытых пунктов перешагнуло за 300 ПВЗ, сообщили в компании.

Рост затрат

В Lamoda рассказали, что открыли в 2024 году 26 новых пунктов выдачи. В прошлом году было открыто 19 ПВЗ. Сейчас, по данным 2ГИС, у Lamoda работает 127 ПВЗ в городе. «Мы значительно отличаемся от маркетплейсов по стоимости открытия ПВЗ — все наши пункты выдачи являются собственными, мы не используем франчайзинговую модель», — пояснил директор департамента доставки Lamoda Евгений Городков. По его словам, в 2024 году стоимость открытия ПВЗ выросла примерно на 15%. В большей степени рост коснулся таких статей, как ремонт, мебель и IT-оборудование.

«Мы сталкиваемся с давлением арендодателей, настаивающих на увеличении индексации ставок арендной платы, также часто встречаются предложения о внеплановых индексациях. Свою позицию арендодатели объясняют ростом инфляции, что снижает маржинальность арендного бизнеса, а также изменением законодательства — введением НДС в 5% и 7% с 2025 года», — добавил Евгений Городков.

По оценкам пресс-службы Wildberries & Russ, для открытия нового ПВЗ партнеру могут понадобиться вложения в размере 300-500 тыс. руб. в зависимости от арендной площади и масштабов ремонтных работ. У этого маркетплейса самые высокие требования к площади своих пунктов выдачи — от 50 кв. м, у Ozon — от 25 кв. м, у «Яндекс Маркета» — от 20 кв. м.

«Рост расходов на открытие и поддержание работы точки соразмерен инфляции. Это объективная картина, которую мы всегда закладываем в расчет модели экономической эффективности точек для партнеров. Но растет и оборот на точку, как в целом, так и с каждым месяцем жизни — так, по итогам третьего квартала 2024 года средний оборот точки в городе вырос на 31%, а с каждым месяцем жизни ПВЗ оборот прирастает в среднем на 5%», — заявили в пресс-службе Ozon.

https://www.rbc.ru/spb_sz/11/12/2024/675993859a7947621dd7888a