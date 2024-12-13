Ежегодный международный форум делового туризма Meet Global MICE Congress пройдет 16 и 17 декабря в Москве. В этом году участники проекта «Сделано в Москве» получат возможность рассказать на мероприятии о своем бренде и продуктах, а гости смогут приобрести понравившийся товар.

Вход на встречу будет бесплатным. Однако для посещения потребуется пройти предварительную регистрацию на сайте Russpass, передает портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятие станет площадкой для диалога представителей индустрии делового туризма в целях установления контактов. В рамках форума представители отрасли будут делиться опытом, обучаться и продвигать свои продукты и услуги. Темой повестки было решено выбрать глобальные вызовы, которые встали перед странами БРИКС и оказали прямое влияние на развитие делового туризма. Участие в мероприятии намерены принять представители Бразилии, ЮАР, Индии, Ирана, Египта, КНР и других государств.

Данные об участниках проекта «Сделано в Москве», а также их изделия планируется разместить на коллективном стенде. В их число войдут бренды, в идеях и философии которых заложен культурный код России. Так, один из столичных предпринимателей Михаил Давыдов производит фигурные ароматные свечи, которые выполнены в форме различных грибов, растущих в российских лесах. Кроме того, его бренд представляет свечи в виде цветов и фруктов. Давыдов является частым участником мероприятий, связанных с туристической индустрией. Его бренд также можно увидеть в музеях и других культурных и туристических местах.

Другой московский предприниматель Ирина Земченкова производит волчки. Так называются одни самых древних игрушек в истории человечества. Для их создания она использует качественные металлы российских производителей. Основательница утверждает, что ее товар является произведением искусства, в котором сочетаются природа и наука.

Бренд Анны Юсуповой также возник под влиянием русской культуры. В Москве предпринимательница производит толстовки с художественной вышивкой. Кроме основных коллекций, которые посвящены медицинской тематике, бренд разработал серию о красных конях. На худи и толстовках с вышивкой можно увидеть этих животных. Они символизируют богатство художественных направлений России. Так, по словам Юсуповой, принт с Тянитолкаем был создан по мотивам многочисленных амулетов, которые были обнаружены при археологических раскопках.

Кроме того, в Москве производятся броши, идея создания которых появилась под влиянием русских традиционных головных уборов. Речь идет о кокошниках. Предприниматель Олеся Каус создает их из древесины дуба. Основатель бренда считает важным производить украшения в традиционном русском дизайне.

Другим участником проекта «Сделано в Москве» стало предприятие, которое создает елочные игрушки. Каждая из них посвящена героям российских мультфильмов. На выставке можно будет увидеть игрушки в виде героев «Винни Пуха», «Ежика в тумане», «Чиполлино» и «Жил был пес».

Ранее проект «Сделано в Москве» открыл в столице четыре новых магазина. Они начали работу в районных центрах «Место встречи» – «Бирюсинка», «Байконур», «Ангара» и «Марс».

Четыре новых магазина «Сделано в Москве» открылись в новых столичных локациях https://www.m24.ru/news/ehkonomika/13122024/752054