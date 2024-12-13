Доходы отрасли выросли на 7,53% до 44,8 млрд долларов США в этом году, который стал знаменательным для китайских игр за рубежом, включая Black Myth: Wukong.

По данным полуофициальной ассоциации игровой индустрии страны, в этом году индустрия видеоигр в Китае выросла на 7,53%, достигнув рекордного объема продаж в 325,8 млрд юаней (44,8 млрд долларов США), чему способствовал выпуск новых хитовых игр.

Данные по внутреннему рынку видеоигр, второму по величине в мире, показывают самые высокие годовые продажи с момента начала отслеживания данных в 2003 году, хотя рост замедлился с двузначных цифр, которые он видел в прошлом году. Цифры были опубликованы Китайской ассоциацией аудио-видео и цифровых издательств на ее ежегодной конференции в Пекине в пятницу.

Число геймеров в стране в этом году выросло на 0,94% и составило 674 миллиона.

«Масштабы внутреннего рынка неуклонно растут, а новые мобильные и однопользовательские игры вносят выдающийся вклад», — говорится в отчете ассоциации. Политическая поддержка и общественное мнение относительно видеоигр продолжают улучшаться, добавили в ней.

В 2023 году продажи видеоигр в стране выросли на 14 процентов до 303 миллиардов юаней на фоне восстановления потребительских расходов после пандемии COVID и запуска значительного количества новых игр.

Продажи мобильных игр, которые составили 73% от общего объема, выросли на 5% в этом году до 238,2 млрд юаней. Рост был значительно медленнее, чем 17,5% в прошлом году. Игры для ПК составили 20,9% рынка с продажами в 68 млрд юаней.

Между тем, рост за рубежом стал ярким пятном для отрасли, поскольку китайские компании «постоянно внедряют инновации и расширяются в процессе выхода за рубеж», согласно ассоциации. Продажи игр, разработанных в Китае, выросли на 13,4% до 18,6 млрд долларов США в этом году, что стало первым ростом продаж за рубежом за три года.

США остаются крупнейшим зарубежным рынком для мобильных китайских игр с точки зрения доходов, составляя 31,1% рынка в 2024 году, за ними следуют Япония с 17,3% и Южная Корея с 8,9%. Саудовская Аравия, которая сейчас активно инвестирует в игры и киберспорт , в этом году вошла в десятку крупнейших рынков для китайских мобильных игр.

Выйдя из отраслевого краха три года назад, 2024 год стал большим годом для китайских видеоигр с выпуском Black Myth: Wukong , который празднуется как первый в стране AAA-тайтл. Игра была хорошо принята за рубежом как геймерами, так и критиками.

Игра Black Myth, выпущенная в августе компанией Game Science при поддержке Tencent, разошлась тиражом более 10 миллионов копий менее чем за четыре дня после релиза, а за первый месяц было продано более 20 миллионов копий, став одной из самых успешных китайских игр за всю историю.

Игра помогла китайской игровой индустрии установить рекорд квартальных продаж за три месяца по сентябрь, увеличившись на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 91,8 млрд юаней.

Энн Као

Энн Као — шанхайский технологический репортер Post, освещающая технологические стартапы и политику в городе и восточном Китае. Она окончила Гонконгский университет

https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3290626/chinas-video-gaming-revenue-hits-new-high-2024-back-blockbuster-releases