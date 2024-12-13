Правительство выделит 18 млрд рублей на льготные программы автокредитования

Кабмин РФ выделит еще 18 миллиардов рублей на льготные программы автокредитования и автолизинга в РФ, всего в этом году на это направили почти 45 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Президент говорил о необходимости обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан и подчеркивал важность для экономики спроса на коммерческую технику. Для этого мы постоянно совершенствуем действующие механизмы помощи, чтобы они сохраняли свою эффективность и оставались востребованными как людьми, так и бизнесом. Сегодня дополнительно выделим свыше 18 миллиардов рублей на реализацию льготных программ автокредитования и автолизинга. Всего в текущем году по этим направлениям распределено почти 45 миллиардов рублей», — сказал Мишустин на заседании кабмина.

По его данным, получить скидки в размере до 25% при приобретении отечественного автомобиля смогут люди с ограничениями по здоровью, медработники, учителя, участники СВО и их близкие. При покупке электромобиля цена снизится на 35%, добавил Мишустин.

Кроме того, по словам премьера, компании и предприниматели смогут уменьшить авансовый платеж при лизинге на широкий спектр техники – от седельных тягачей до беспилотных грузовиков.

«Рассчитываем, что такое адресное финансирование поддержит производство в транспортном секторе и, конечно, у смежников и будет способствовать, что самое важное, обновлению автопарка в стране», – отметил глава кабмина.

https://ria.ru/20241211/pravitelstvo-1988623082.html

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