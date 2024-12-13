Осенью доля иномарок в предложении на вторичном авторынке составила 73,7%. Объем предложения возрос на 29%. По данным «Авито Авто», средняя цена такой машины уменьшилась на 12% – до 1,16 миллиона рублей.

Доля иномарок в спросе на автомобили с пробегом составила 67%. Лидером по этому показателю стала Toyota (6,9%). Также в топ-5 вошли Hyundai (5,3%), Kia (5,3%), Volkswagen (4,7%) и Mercedes-Benz (4,2%).

Среди моделей по спросу лидирует Hyundai Solaris с долей в 1,85%. Далее следуют Ford Focus, Toyota Camry, Kia Rio и Volkswagen Polo. По количеству объявлений в лидерах оказались Ford Focus (2,1%), Hyundai Solaris (1,9%) и Kia Rio (1,7%).

«Иномарки с пробегом сохраняют привлекательность для российских автолюбителей из-за оптимального соотношения цены и качества, а также высокой ликвидности после нескольких лет эксплуатации. Такие автомобили обычно быстро продаются благодаря хорошей репутации и стабильному интересу к ним – например, доля спроса на них за последний год неизменно была выше 65%», – отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито Авто» Андрей Ковалев.

https://www.abreview.ru/ab/news/dolya_inomarok_na_vtorichnom_rynke_73_7pct/