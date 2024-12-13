В России поступили в продажу новые Suzuki Jimny по цене от 1,8 млн рублей

Хорошо известный россиянам рамный внедорожник Suzuki Jimny, который вместе с другими Suzuki продавался в России официально, сейчас поставляется к нам только по альтернативным схемам. Цены на него на одном из классифайдов сопоставимы с ценами на бюджетный кроссовер «Москвич 3» и сейчас стартуют от 1 790 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

За эти деньги новый Jimny 2024 года выпуска выставил на продажу «частник» из Симферополя. Комплектацию и прочие подробности он предложил уточнить по телефону, но если судить по фотографиям, автомобиль имеет праворульную компоновку, а из оснащения в нем можно выделить простой пластмассовый руль без мультифункции, кондиционер, медиасистему с тачскрином, функцию запуска двигателя с кнопки и электростеклоподъемники во всех дверях.

Следующим по возрастанию цены предложением стало объявление от компании из Краснодара, предлагающей привезти такой внедорожник под заказ за 2 499 000 рублей. Еще дороже, за 2 703 000 рублей, более «богатый» в плане оснащения Jimny привезет фирма из Владивостока, а в Волгограде, куда уже привезли более привычную леворульную версию, он и вовсе обойдется в 3 600 000 рублей.

В других городах цены даже выше. Например, в Иркутске новый Jimny продают из наличия за 3 750 000 рублей, в Воронеже предлагают привезти за 3 800 000 рублей, а в Нижнем Новгороде и Москве расценки достигают 4 600 000 и 4 700 000 рублей соответственно.

«Техника» у всех Suzuki Jimny одинаковая. Все они оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 102-105 лошадиных сил, работающим в связке с классическим «гидроавтоматом» и полным приводом.

Ранее стало известно, что в России до сих пор можно купить новый Renault Duster второго поколения. Два выпущенных в Москве автомобиля появились в продаже на Дальнем Востоке по цене 2 850 000 рублей за каждый.

https://avtonovostidnya.ru/avtorynok/372462-suzuki-jimny