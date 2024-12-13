Стало известно, какую часть от общего рынка занимают автомобили, ввезенные через параллельный импорт. Снижение этого импорта стало одним из нескольких трендов на российском автомобильном рынке, отмеченных «Автостатом». Хотя объемы импорта растут, доля «серых» машин уменьшается, а емкость рынка достигла рекордных высот. При этом доля китайских машин достигла своего предела. В то же время рост продаж электромобилей замедлился, тогда как гибридные модели наоборот – набирают популярность.

Руководитель «Автостата» считает, что за последние три года структура российского рынка новых легковых автомобилей претерпела значительные изменения. В 2020 году 75% рынка занимали мировые бренды из Японии (Toyota и другие), Кореи (Hyundai и Kia) и Европы (Renault, Volkswagen и прочие). К концу 2024 года их доля упала до 10%, что связано с прекращением поставок и производства. В то время как сейчас 59% рынка принадлежит китайским брендам, еще 31% занимают отечественные производители.

Отмечается, что доля китайских брендов расти дальше не будет, но увеличится доля их псевдо-брендов — это искусственные марки, созданные крупными китайскими автопроизводителями. Некоторые из них будут считаться российскими, если они специально созданы для России, избегая санкций, а другие останутся китайскими.

Количество автомобилей, ввезенных в Россию через параллельный импорт, сокращается стремительно. В период 2022-2023 годов их доля составляла 35-37%, а в 2024-м альтернативные поставки были затруднены утилизационным сбором. Общий объем импорта восстановился, но рост поставок наблюдался лишь до октября.

В сегменте рынка электрокаров рост тоже замедлился. Продажи электромобилей (BEV) росли до апреля 2024 года, но после изменения условий ввоза их месячные объёмы продаж сократились почти вдвое. В то же время в 2024 году наблюдался быстрый рост сегмента гибридов (HEV) — главным образом за счет последовательных гибридов таких брендов, как Lixiang, Voyah и Aito.

Еще одной тенденцией стало увеличение среднего ценника нового автомобиля в России. Сейчас средняя цена уже превышает три миллиона рублей, что в три раза больше, чем десять лет назад.

Фото: За рулем Кубань

Автор: Евгений Мельченко

https://www.zrkuban.ru/news/2024-Stalo-izvestno-skolko-v-Rossii-prodajut-avtomobilej-po-parallelnomu-importu