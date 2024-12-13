Семейство Lada Largus можно купить в новых комплектациях: подробности
Над комплектацией Classic появилась новая — Comfort. Дополнительно она получила регулировку водительского сиденья по высоте, 3-уровневый подогрев передних сидений, электрообогрев и регулировку боковых зеркал, молдинги боковых дверей, и на пассажирских версиях — карман в спинке переднего сиденья и второй ряд сидений, складывающийся в соотношении ⅔. В 5-местной версии предусмотрена натяжная полка багажника.
Цена Lada Largus с 5-местным салоном и базовым мотором на 90 л.с. в комплектации Comfort — от 1 702 000 рублей, 7-местный универсал оценен в 1 752 000 рублей, фургон — в 1 712 000 рублей.
Цена Largus Cross Comfort c 5-местным салоном — 1 807 000 рублей, 7-местный вариант стоит на 50 тысяч рублей дороже. Largus Cross, напомним, отличается от обычной версии универсала увеличенным дорожным просветом, защитным обвесом кузова и контрастной отделкой интерьера.
Еще одна комплектация для «Ларгуса» — Enjoy. Она предполагает оснащение мультимедийной системой Lada Enjoy Pro с онлайн-сервисами Яндекс, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев ветрового стекла, рейлинги, задние датчики парковки, камеру заднего вида, датчики дождя и света.
Рекомендованная розничная цена 5-местного универсала Lada Largus в комплектации Enjoy — от 1 907 000 рублей, 7-местного автомобиля — от 1 957 000 рублей, фургона — от 1 832 000 рублей.
Дата начала продаж не называется.
https://auto.mail.ru/article/99526-semejstvo-lada-largus-mozhno-kupit-v-novyih-komplektatsiyah-podrobnosti/