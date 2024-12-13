Над комплектацией Classic появилась новая — Comfort. Дополнительно она получила регулировку водительского сиденья по высоте, 3-уровневый подогрев передних сидений, электрообогрев и регулировку боковых зеркал, молдинги боковых дверей, и на пассажирских версиях — карман в спинке переднего сиденья и второй ряд сидений, складывающийся в соотношении ⅔. В 5-местной версии предусмотрена натяжная полка багажника.