Автокресло группа 0/1/2/3 (до 36 кг) Sweet Baby Crosstour 360 SPS Isofix Grey

Поворотное на 360 градусов автокресло итальянского бренда Sweet Baby- это новое инновационное автокресло, которое обеспечивает комфорт и безопасность во время каждой поездки. Кресло растет вместе с ребенком. Одно кресло с самого рождения до 12 лет! Вращающаяся на 360 градусов встроенная база упрощает размещение и пристегивание ребенка. Мягкий подголовник и ремни безопасности обеспечивают безопасность вашего ребенка во время поездки в автомобиле. Ткань обивки мягкая и уютная, а основание легко чистится.

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Изделие рассчитано на вес до 36 килограммов и подходит для детей от рождения, с первых дней жизни до 12 лет. Это делает его идеальным для родителей, у которых есть несколько детей, нуждающихся в автокресле. Это автокресло соответствует всем международным стандартам безопасности, включая сертификаты ECE R44/04. Оно также имеет регулируемый подголовник, поэтому вы можете быть уверены, что ваш ребенок всегда защищен и чувствует себя комфортно. На нем предусмотрена система креплений Isofix для максимальной безопасности детей в дороге.

Детское растущее автомобильное автокресло оснащено текстильной вставкой для младенцев и может при этом использоваться как автолюлька для размещения новорожденных девочек и мальчиков в лежачем положении. Широкая модель с накладками для защиты от боковых ударов идеально подходит для малышей и детей более старшего возраста. Изделие с 5 — точечными ремнями безопасности оснащено также якорной системой крепления Top Tether для дополнительной защиты ребенка во время перевозки. В таком защитном кресле маленький ребенок может находиться как в сидячем, так и лежачем положении.

Универсальное изделие изготовлено из современных материалов, прошло тщательный контроль на всех этапах производства. Благодаря регулировке размера по росту ребенка, эргономичной удобной форме, в нем детям будет невероятно комфортно. Благодаря качественным фиксаторам и защелкам, процесс установки компактного вращающегося кресла в машине на заднее сиденье не вызовет ни малейших сложностей.

Крепление
Isofix

Оценка краш-теста
ECE R44/04
Опции
защита от боковых ударов, поворотный механизм, поддержка головы новорожденного

Установка
спиной или лицом вперед
Размер (ВхШ)
63х46 см
Вес
9.5 кг
В комплекте
анатомическая подушка, мягкие накладки на внутренние ремни, съемный чехол

Внутренние ремни
пятиточечные
Регулировка
внутренние ремни, высота подголовника, наклон спинки
Число положений наклона спинки
2
Внешние ремни
трехточечные

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