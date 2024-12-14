Детский вопрос. Почему малышам необходимо автокресло

Детские удерживающие устройства (ДУУ), которые в народе называют просто — автокресла, до сих пор остаются самым обсуждаемым предметом у молодых родителей. И, несмотря на все тесты и статистику ДТП, сомнения в их целесообразности возникают до сих пор.

Детские автокресла — предмет, безусловно, необходимый. Ведь он позволяет сохранить самое ценное, что есть у родителей — жизнь и здоровье ребенка. Достаточно небольшого ДТП, чтобы малыш получил серьезные травмы, некоторые из которых могут стоить ему жизни. Важно помнить, что водитель всегда ответственен за тех, кто находится в салоне его автомобиля. И одно из правил, которого он должен придерживаться — все обязаны быть пристегнутыми, в т.ч. и дети. Но так как малыши самостоятельно сделать этого не могут, обеспечит их безопасность в пути специальное удерживающее устройство.

см. Как выбрать автокресло, соответствующее не только критериям безопасности и комфорта, но практичности?

На сегодняшний день сознательность российских родителей заметно выросла, и сейчас не подвергают сомнению необходимость использования ДУУ 81% россиян, а еще 5 лет назад таким устройством пользовались только 32% родителей в стране. Однако выбор ДУУ и его качество остается важнейшим вопросом в обеспечении безопасности маленьких пассажиров, ведь согласно данным статистики Госавтоинспекции МВД России за последние 4 месяца 2017 года наблюдается рост числа погибших детей-пассажиров на 23%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зачем нужно кресло?

«Тема автокресел не была известна в стране 6-7 лет назад. Была проделана огромная работа по популяризации. Были разработаны и реализованы федеральные социальные кампании, такие как «Автокресла — детям!», «Пристегнись» и др., в рамках которых в регионах занятия проводятся даже в перинатальных центрах, дошкольных и школьных учреждениях. Так, существует проект «Детство без опасности» на базе перинатального центра — работает отдельный кабинет, где для молодой мамы проводится тренинг, как выбрать, усадить и установить автокресло. Считаю, что важная работа по «окультуриванию» населения проходит достаточно успешно. На сегодняшний день автокресла используют 60% семей, у которых есть дети», — считает президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре.

Применение детских автокресел помогает защитить ребенка и при столкновении автомобилей, и даже при простом резком торможении. Ведь непристегнутый малыш легко может упасть с сиденья и травмироваться, ударившись головой о кресло впереди себя. При сильном ударе ребенок и вовсе может вылететь вперед, и разбить головой стекло, а это — серьезные травмы.

см. 10 распространенных ошибок при установке детского автокресла

Правда, стоит помнить — чтобы автокресло в полной мере обеспечивало безопасность перевозки крохи, его следует правильно подбирать. В этом вопросе важны рост и вес ребенка, его возраст и т.д.

Сложный выбор

Сегодня выбор автокресел для детей регулируется российским Техническим Регламентом Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно данному документу, все удерживающие устройства, а это автокресла, люльки и бустеры, должны соответствовать ряду правил. Во-первых, кресло обязательно должно быть сертифицировано — на это укажет особая маркировка и международный знак официального учреждения. (КАРТИНКА). Покупать кресло, не имеющее такого подтверждения, не стоит — ведь это все равно, что остаться без него, т.к. несертифицированное изделие не обеспечивает должной защиты ребенка.

«В ближайшее время будет принят закон, запрещающий использование других удерживающих устройств, кроме автокресел, так называемых «треугольников», — надеется эксперт Наталья Агре. «Проблема «треугольников» — они не надежные, не защищают голову ребенка в случае нелобового столкновения», — считает она.

По словам специалистов, в детском возрасте родителям важно беречь голову ребенка, избегая черепно-мозговых травм. А использование «треугольников» в случае нелобового столкновения может привести даже летальному исходу.

см. Родителям-автолюбителям придется затянуть ремни

Во-вторых, надо правильно подбирать изделие по возрасту и весу ребенка. Сегодня специалисты выделяют 5 групп автокресел. Причем основная их классификация идет по весу, но в качестве вспомогательной может применяться возраст. Классификация выглядит следующим образом:

• Группа 0 — для детей весом до 10 кг (по возрасту: от рождения до 9 месяцев)

• Группа 0+ — для детей весом до 13 кг (по возрасту: от рождения до 15 месяцев)

• Группа 1 — для детей весом от 9 до 18 кг (по возрасту: от 1 года до 4 лет)

• Группа 2 — для детей весом от 15 до 25 кг (по возрасту: от 3,5 до 7 лет)

• Группа 3 — для детей весом от 22 до 36 кг (по возрасту: от 6 до 12 лет, либо пока ребенок не достиг роста 150 см)

В понятие «детские удерживающие устройства» входят и привычные детские автокресла, и адаптеры ремней, позволяющие корректировать положение лямок ремня по высоте, и разнообразные подушки (бустеры), с помощью которых можно посадить ребёнка выше. Обычно цена подобных устройств намного ниже, чем стоимость качественных автокресел, но такие устройства не смогут защитить ребенка от травм при аварии.

«Эти устройства противоречат всем стандартам безопасности. При аварии адаптер приводит к очень серьёзным травмам брюшной полости у ребёнка, зачастую к фатальным. И справиться с этим не удалось ещё ни одному производителю этих аксессуаров», — считает эксперт по детским автокреслам Сергей Керженцев.

Особенности развития младенцев

Сегодня законы смягчаются, и допускается перевозить детей постарше, т.е. школьников, уже без кресел, но обязательно пристегнутыми. А вот в ситуации с младенцами дело обстоит принципиально иначе.

см. Какое автокресло выбрать для ребенка

Нередко можно услышать и узнать, что кроху забирали из роддома на ручках. И такой же способ его перевозки используют в первые месяцы жизни нередко. И это фатальная ошибка. Ведь младенцы имеют свои особенности развития, которые обязательно нужно учитывать. Так, например, у новорожденных относительный размер головы больше, чем у взрослого. По факту, голова у ребенка составляет 1/5 часть тела, у взрослых — 1/7. Родничок у малыша не затянут. Соответственно, при ударе возрастает вероятность сотрясения мозга. Также у младенцев очень мягкие плечи.

Кроме того, новорожденные малыши обладают неразвитыми кости таза, а скелет у них еще не сформирован окончательно. Из-за этого опасность переломов шеи возрастает на 60-70%. Также важно помнить, что из-за мягкости межпозвонковых связок растяжение и разрыв спинного мозга легко может наступать и без переломов позвоночника.

Правила установки

Конечно же, мало купить кресло. Его обязательно нужно правильно установить. На любом из них есть табличка с рекомендациями по установке, в которых прописано и место размещения и то, как оно должно располагаться по ходу движения.

см. Дешёвое автокресло – экономия на жизни

«На сегодняшний день статистика говорит о том, что детские удерживающие устройства стали применять довольно-таки широко. Из всех случаев, когда погибли дети-пассажиры в 8,6%, они находились в детских креслах. Это говорит не о том, что детские кресла плохие, а о том, что ими неправильно пользуются. Покупают несертифицированные, неправильно их устанавливают, неправильно размещают детей. На сегодняшний день из-за безалаберности взрослых число погибших детей-пассажиров стало превышать число детей-пешеходов. Это печально, потому что их возим мы, родители, или близкие люди», — комментирует ситуацию заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

Устанавливать люльку впереди обычно не рекомендуется, т.к. есть риск травмирования малыша при выпадении подушки безопасности. Однако если кроха едет в машине с одним родителем, который же является и водителем, то тут можно поступиться правилами. Правда, стоит понимать, что придется обязательно отключить подушку безопасности. Ручку у кресла-переноски следует опускать вниз, чтобы в случае ДТП она не отскочила и не травмировала малыша и переноску зафиксировать ремнем безопасности.

Чаще всего автокресло закрепляют, используя ремни безопасности. Но и тут есть разные варианты. Так, к примеру, можно использовать специальные крепления Isofix — сегодня такие предусмотрены во многих авто, даже тех, что относятся к категории бюджетных. Такое крепление позволяет более надежно закрепить основание кресла и удерживает его неподвижным при ударе в кузов авто. Этот вариант является максимально безопасным.

«Автокресла делятся на группы, и надо их подбирать, учитывая рост и вес ребенка, а не только возраст. Хорошим вариантом будет бустер, только надо его закреплять правильно, чтобы он не был просто подкладкой. В автомобилях используются система Isofix или ремни, но важно помнить, для закрепления кресла с помощью ремней необходимо приложить значительные физические усилия», — советует Агре.

Для люлек можно использовать специальное штатное крепление в виде ножки, которая устанавливается на пол машины и является основой для устойчивости.

см. Краш-тесты детских автомобильных кресел

Отрегулировать ремни кресла надо таким образом, чтобы между внутренними ремнями и грудной клеткой малыша могла пройти ладонь. И тут стоит учитывать, что не снимать верхнюю одежду перед закреплением ребенка в кресле можно только с новорожденных. Сам же малыш должен сидеть в кресле глубоко. Когда родители застегивают на нем ремень безопасности, следует убедиться, что все в порядке — на это укажет характерный щелчок.

«Бывает так, что есть автокресло, а все равно при аварии ребенок получает травмы. Это происходит потому, что ребенок был закреплен в автокресле неправильно. Например, важно следить, чтобы ремни не проходили по шее ребенка, иначе он вместо защиты при аварии получит дополнительные травмы. Автокресло — это инструмент пассивной безопасности», — советуют эксперты.

Дополнительные правила

Важно помнить, что длительность поездки для малышей в возрасте до года не должна превышать 30 минут без перерыва. Ведь у крохи еще слабый вестибулярный аппарат, да и тело может затекать быстрее. Перерывы же необходимы, чтобы проверить, все ли в порядке с малышом — как он дышит, не возникли ли у него физиологические потребности. Также в это время следует проводить проветривание салона — ведь малышу необходим свежий воздух.

Отдельное внимание стоит уделить профилактике травматизма среди детей. Своими знаниями по поводу необходимости автокресел молодые родители всегда могут поделиться с другими. Также стоит почаще участвовать в социальных кампаниях, как например, «Автокресло — детям!». Кроме того, есть и целый курс «Детство без опасности», которые представляет собой тренинги для молодых матерей, информирующие их о правилах безопасной перевозки малышей в возрасте до 1 года в различных транспортных средствах.

В общем и целом, инструкция по использованию кресла довольно проста.

Во-первых, обязательно нужно подбирать кресло по весу и росту ребенка. Только так можно обеспечить его безопасность и гарантировать, что он не выпадет из сиденья.

Во-вторых, кресло нужно правильно устанавливать — согласно инструкции и наличию дополнительных аксессуаров для его установки в машине.

см. Формирование у детей безопасного стиля жизни

В-третьих, стоит заранее приучать ребенка к такому креслу, если малыш будет с рождения ездить в авто исключительно в автокресле, и он будет четко понимать, что в автомобиле у него свое место, то в дальнейшем не придется бороться с его нежеланием сидеть в кресле. А также неплохим подспорьем без сомнения станет и личный пример, когда родители, садясь в машину, обязательно сами пристегиваются ремнями безопасности.

А как у других?

Что касается опыта других стран, там отношение к использованию детского удерживающего устройства крайне ответственное. Так, например, в Австрии дети в возрасте до 12 лет могут ездить в автомобилях исключительно в детских креслах. Им можно ездить и на переднем сидении, но исключительно в удерживающем устройстве.

В Болгарии детей до 12 лет нельзя перевозить на переднем сиденье. И все находящиеся в машине люди должны быть пристегнутыми. В Германии также детям до 12 лет нельзя ездить впереди. А сзади детей можно возить только в автокреслах, подобранных по возрасту. То же самое происходит и в Испании. Во Франции законы чуть помягче — здесь нельзя ездить впереди детям до 10 лет. Но при этом они обязательно должны находиться в удерживающем устройстве.

см. Детские автокресла бустеры: что это?

Одним из ключевых условий для снижения количества ДТП с участием детей является формирование в обществе дорожной культуры, ведение непрерывного диалога с участниками дорожного движения, а также поддержка широкой общественности в предупреждении подобных правонарушений.

«Информационно-пропагандистские мероприятия, социальные кампании и акции, направленные на разъяснение правил дорожной безопасности всем категориям участников дорожного движения, приносят ощутимые результаты в вопросах профилактики аварийности и сокращения дорожно-транспортного травматизма. Как показал проведенный ранее на официальном сайте Госавтоинспекции социологический опрос, в общей сложности 47% респондентов не останутся равнодушными и предпримут те или иные действия, если увидят, что ребенка собираются перевозить в машине без детского удерживающего устройства. Так, 28% попробуют объяснить водителю опасность его действий, 15% личным примером покажут, как необходимо перевозить детей в машине и 4% сообщат в полицию. Поскольку проблема повышения безопасности детей-пассажиров по-прежнему остается крайне актуальной, Госавтоинспекция продолжит работу в этом направлении, — прежде всего, мероприятия, направленные на популяризацию применения детских удерживающих устройств и разъяснение водителям-родителям необходимости их использования» — отметил генерал-майор полиции Владимир Кузин.

см. Перевозка новорожденного в автомобиле — автокресла и автолюльки

Для молодых родителей

Сейчас в рамках федеральных проектов по безопасности дорожного движения молодым родителям уделяется отдельное внимание и ведется разъяснительная работа. Ведь именно они в ответе за безопасность своих маленьких детей.

На занятиях рассказываются самые распространенные мифы о детях в автомобиле: заблуждение о том, что малыш будет находиться в большей безопасности в маминых руках, а не в детской автолюльке, что автокресло, купленное «на вырост» окажется наиболее логичным приобретением, что штатный ремень безопасности применим для любого возраста. К сожалению, эти мифы могут только усугубить последствия от полученных травм, в то время, как качественное автокресло снижает риск получения смертельных травм на 75%!

Участникам тренингов объясняют, как правильно выбирать безопасное автокресло, отвечающее всем международным нормам безопасности и как перевозить в нем ребенка, какие места в машине представляют для детей наибольшую опасность, почему малыша нельзя оставлять в машине одного, для чего необходимы световозвращающие элементы в коляске, и как отличить качественные изделия от подделок. Но самое главное — именно родители в ответе за безопасность самого дорого, что у них есть, детей!

Материал подготовлен в рамках

Федеральной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного

движения в 2013-2020 годах».

https://rg.ru/2017/05/19/gibdd-avtokreslo-deti.html

Детские удерживающие устройства как элемент безопасности детей

Учебный фильм для родителей, подготовленный НЦ БДД МВД России совместно с Объединенной редакцией МВД России и Госавтоинспекцией, наглядно демонстрирует необходимость использования детских удерживающих устройств при перевозке детей в автомобилях, их правильный выбор, установку, размещение и фиксацию ребенка.

Источник: https://family-child.ru/?p=8151