Детское автокресло Osann Flux ISOFIX (Осанн Флюкс Изофикс) – максимальное удобство даже в длительных поездках (подходит для детей групп: 1/2/3 до 36 килограмм)

Детское автокресло Osann Flux Isofix стоит купить, если вам важно удобство ребёнка в путешествии, но вы не хотите переплачивать. Модель создана немецким производителем, а значит – в ней обязательно учтены все нормативы безопасности и требования к комфорту ребёнка. Подтверждением этому является награда авторитетного издания AUTOBUILT, которая была присуждена этой модели.

Модель недорогая, но качество сборки, всех рабочих механизмов, фурнитуры и ткани – также на высоте. Это кресло для ребенка в машину предназначено с годика и до достижения 4-х летнего возраста (до 36 килограмм), но за счёт высокого уровня исполнения – будьте уверены, что оно послужит и младшему малышу.

Безопасность и комфорт ребёнка

Чтобы обеспечить максимальную защиту головы ребёнка при возможном ударе транспортного средства сбоку – производитель сделал большие выдвижные «ушки» у подголовника, а также упругие защитные валики SIPS Protect с внешней стороны кресла.

Автомобильное кресло для детей Osann Flux Isofix разработано с учётом эргономики и особенностей детского позвоночника, это значит – что в нём гарантируется правильная посадка и осанка малыша. А чтобы юному пассажиру было максимально комфортно в длительном путешествии – по бокам есть небольшие подлокотники.

Для отдыха ребёнка в поездке – сиденье можно устанавливать в наклонное положение.

Ещё это детский карсит укомплектован дополнительным вкладышем и вставкой в подголовник, чтобы в нём было удобно и годовалым малышам, и деткам постарше (когда ребёнок подрастёт – нужно вытащить этот матрасик).

Подголовник также рассчитан на увеличение роста ребёнка, поэтому имеет возможность установки в одном из семи положений. Пяти-точечный ремень безопасности также можно настроить в зависимости от роста малыша (есть два положения).

Мамам также будет важно знать, что внешний чехол можно снять и постирать (на руках или даже в стиральной машинке на деликатном режиме)

Установка автокресла в автомобиле

Кресло в машину для детей устанавливается по ходу движения, непосредственно на автомобильное сиденье при помощи базы ISOFIX. Для детей весом 9-18 кг (1 группа) – рекомендуется дополнительное крепление якорным штатным ремнём, а ребёнка обязательно пристёгивать внутренними 5-точечными ремешками. Подросших детей весом 15-36 кг (относятся к группе 2/3) уже можно фиксировать только штатными ремнями.

И обратите внимание: эта модель имеет гибридную систему – её можно использовать с разъёмами ISOFIX в сочетании с Top-Tether, либо с штатным 3-х точечным автомобильным ремнём безопасности (для этого крепления базы ISOFIX необходимо втянуть внутрь).

Перед тем, как отправиться в путешествие обязательно проверьте – правильно ли вы зафиксировали автокресло для детей, для этого в нём предусмотрена индикация (при верном закреплении Osann Flux Isofix в салоне – она должна быть зелёного цвета). Приятных поездок!

Характеристики

• Группа 1/2/3 (9 — 36 кг)

• Защита от бокового удара

• Подголовник регулируется по высоте в 7 положениях

• 5-точечный ремень безопасности с возможностью регулировки по высоте в 2-х положениях

• Вкладыш для для дополнительного комфорта

• Дополнительная вставка в подголовник

• Удобные подлокотники

• Мягкие накладки на плечевых ремнях

• Индикаторы правильной установки креплений ISOFIX и якорного ремня

• Съемный моющийся чехол

Способы установки

• Группа 1 (для детей от 9 до 18 кг): установка по ходу движения при помощи ISOFIX и якорного ремня или при помощи штатного ремня, пристёгивание ребенка 5-точечным ремнем

• Группа 2/3 (для детей от 15 до 36 кг): установка по ходу хода движения при помощи ISOFIX и штатного ремня автомобиля или только штатного ремня автомобиля, пристёгивание ребенка штатным ремнем автомобиля

Габариты

• Размеры автокресла (ВхШхД): 46,5 x 69,0 x 46,5 см

• Размер упаковки (ДхШхВ): 46,5 x 46,5 x 69 см

• Вес товара (нетто): 7,5 кг

• Вес товара (брутто): 8,5 кг

• Объем: 0,149195 лт

• Кол-во в коробке: 1 шт