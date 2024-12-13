ЦБ назвал способы удержания сотрудников на фоне дефицита кадров

Основным инструментом удержания и привлечения работников остается индексация зарплаты, но эта мера не всегда позволяет добиться желаемого результата, поэтому компании прибегают к другим способам материального и нематериального стимулирования.

Об этом говорится в декабрьском докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России», опубликованном на сайте регулятора.

Среди популярных инструментов материальной поддержки — компенсация ипотечных платежей и обеспечение жильем сотрудников и их семей при переезде из других регионов. Во втором случае предприятие также берет на себя другие расходы, связанные с релокацией.

Кроме того, в компаниях действуют различные варианты «реферальных программ», в рамках которых работникам выплачивают вознаграждение за трудоустройство на предприятие нового или ранее работавшего на нем сотрудника, отметили в ЦБ.

В условиях кадрового дефицита организации также предлагают сотрудникам обучение за счет работодателя, предоставляют им корпоративный транспорт, бесплатное питание, оплату мобильной связи, расширяют социальный пакет за счет увеличенного покрытия ДМС, вводят разные меры поддержки для семей с детьми и др.

Сейчас потребность в высококвалифицированных работниках в России составляет около 1,5 млн человек, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Дефицит кадров, в частности, наблюдается в сферах строительства, транспорта и ЖКХ. Потребность в работниках в отдельных отраслях растет на фоне рекордно низкой безработицы в России. В октябре она составила 2,3%.

https://expert.ru/news/tsb-nazval-sposoby-uderzhaniya-sotrudnikov-na-fone-defitsita-kadrov/