Детское автокресло Osann Pluto i-Size (Осанн Плуто Ай-Сайз) создано с заботой о комфорте и безопасности ребёнка (подходит для детей: примерно с 15 месяцев до 12 лет или 36 килограмм, 76-150 см)

Это детское автокресло можно купить для ребёнка чуть старше года и до достижения 12-летнего возраста, так как модель Osann Pluto i-Size рассчитана для детей приблизительно с 15 месяцев (минимальный рост 76 см) и до достижения 36 килограмм (максимальный рост до 150 см).

Если вы не знакомы с брендом – вам стоит узнать, что это надёжный производитель из Германии. Бренд выпускает автомобильные кресла для детей уже более 40 лет и является лидером продаж локальном рынке, а значит – пользуется доверием родителей. Это говорит о том, что к немецкому качеству и вниманию к деталям – добавляется глубокое понимание требований к безопасности и комфорту юных пассажиров.

В модели Плуто Ай-Сайз оптимально совмещены технологические решения и невысокая цена!

Безопасность и комфорт ребёнка

Osann Pluto i-Size – кресло в машину для детей, которое разработано по новому стандарту безопасности ECE R129. В настоящее время на него переходят все страны Европы. Также он на 100% отвечает и отечественным требованиям к безопасной перевозке малышей в автомобиле.

Для максимальной защиты ребёнка в случае возникновения непредвиденной ситуации на дороге – карсит оснащён специальной защитой от бокового удара (мягкие подушечки с внешней стороны корпуса) и поддержку для шеи (упругие «ушки» в районе подголовника).

Производитель действительно позаботился о здоровье детского позвоночника и о комфорте крохи в поездке – для поддержки осанки ребёнка сиденье сделано удобным и эргономичным, а также есть удобные подлокотники. Ремни безопасности не будут натирать, так как есть мягкие плечевые и межпаховая накладка.

Чтобы обеспечить комфорт пассажирам любого возраста – подголовник легко регулируется по высоте (есть 10 положений) вместе с пяти-точечными ремнями безопасности, что очень удобно. Кстати, ремешками в этой модели можно пользоваться до достижения веса в 24 кг. Для совсем крошечных малышей – в комплекте есть съёмный вкладыш.

Чехол автокресла для детей – легко снимается для стирки.

Установка автокресла в автомобиле

Для перевозки малышей (при росте 76-105 см и весе до 24 кг) эта модель устанавливается в автомобиль с помощью ISOFIX и дополнительно закрепляется страховочным (якорным) ремнём, а ребёнок фиксируется встроенными ремешками. Более старших детей (при росте до 150 см) допустима фиксация только штатными автомобильными ремнями.

Чтобы родителям было легко понять – правильно ли зафиксировано Osann Pluto i-Size, производитель предусмотрел специальные индикаторы. Обязательно проверяйте надёжность фиксации кресла для ребенка в машине перед выездом!

Характеристики

• Группа 1/2/3 (9 — 36 кг)

• Соответствует стандарту ECE R129 (i-Size)

• Защита от бокового удара

• Возможность максимально продолжительного использования 5-точечных ремней безопасности — до 24 кг

• Подголовник регулируется по высоте в 10 положениях вместе с 5-точечными ремнями

• Вкладыш для для дополнительного комфорта детей ростом до 100 см

• Удобные подлокотники для детей ростом от 100 см

• Мягкие накладки на плечевых ремнях и пряжке замка

• Индикаторы правильной установки креплений ISOFIX и якорного ремня

• Съемный моющийся чехол

Способы установки

• Для детей ростом от 76 см до 105 см (весом до 24 кг), установка с помощью ISOFIX и якорного ремня, пристёгивание ребенка 5-точечным ремнем

• Для детей ростом от 100 см до 150 см установка с помощью ISOFIX и штатного ремня или только штатного ремня, пристёгивание ребенка штатным ремнем

Габариты

• Размеры автокресла (ВхШхД): 55-70 х 32 х 35 см

• Размер упаковки (ДхШхВ): 47 х 57 х 73 см

• Вес товара (нетто): 8,7 кг

• Вес товара (брутто): 10,2 кг

• Объем: 0,195567 лт

• Кол-во в коробке: 1 шт