Автокресло детское Osann Pluto i-Size
Детское автокресло Osann Pluto i-Size (Осанн Плуто Ай-Сайз) создано с заботой о комфорте и безопасности ребёнка (подходит для детей: примерно с 15 месяцев до 12 лет или 36 килограмм, 76-150 см)
Это детское автокресло можно купить для ребёнка чуть старше года и до достижения 12-летнего возраста, так как модель Osann Pluto i-Size рассчитана для детей приблизительно с 15 месяцев (минимальный рост 76 см) и до достижения 36 килограмм (максимальный рост до 150 см).
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Если вы не знакомы с брендом – вам стоит узнать, что это надёжный производитель из Германии. Бренд выпускает автомобильные кресла для детей уже более 40 лет и является лидером продаж локальном рынке, а значит – пользуется доверием родителей. Это говорит о том, что к немецкому качеству и вниманию к деталям – добавляется глубокое понимание требований к безопасности и комфорту юных пассажиров.
В модели Плуто Ай-Сайз оптимально совмещены технологические решения и невысокая цена!
Безопасность и комфорт ребёнка
Osann Pluto i-Size – кресло в машину для детей, которое разработано по новому стандарту безопасности ECE R129. В настоящее время на него переходят все страны Европы. Также он на 100% отвечает и отечественным требованиям к безопасной перевозке малышей в автомобиле.
Для максимальной защиты ребёнка в случае возникновения непредвиденной ситуации на дороге – карсит оснащён специальной защитой от бокового удара (мягкие подушечки с внешней стороны корпуса) и поддержку для шеи (упругие «ушки» в районе подголовника).
Производитель действительно позаботился о здоровье детского позвоночника и о комфорте крохи в поездке – для поддержки осанки ребёнка сиденье сделано удобным и эргономичным, а также есть удобные подлокотники. Ремни безопасности не будут натирать, так как есть мягкие плечевые и межпаховая накладка.
Чтобы обеспечить комфорт пассажирам любого возраста – подголовник легко регулируется по высоте (есть 10 положений) вместе с пяти-точечными ремнями безопасности, что очень удобно. Кстати, ремешками в этой модели можно пользоваться до достижения веса в 24 кг. Для совсем крошечных малышей – в комплекте есть съёмный вкладыш.
Чехол автокресла для детей – легко снимается для стирки.
Установка автокресла в автомобиле
Для перевозки малышей (при росте 76-105 см и весе до 24 кг) эта модель устанавливается в автомобиль с помощью ISOFIX и дополнительно закрепляется страховочным (якорным) ремнём, а ребёнок фиксируется встроенными ремешками. Более старших детей (при росте до 150 см) допустима фиксация только штатными автомобильными ремнями.
Чтобы родителям было легко понять – правильно ли зафиксировано Osann Pluto i-Size, производитель предусмотрел специальные индикаторы. Обязательно проверяйте надёжность фиксации кресла для ребенка в машине перед выездом!
Характеристики
• Группа 1/2/3 (9 — 36 кг)
• Соответствует стандарту ECE R129 (i-Size)
• Защита от бокового удара
• Возможность максимально продолжительного использования 5-точечных ремней безопасности — до 24 кг
• Подголовник регулируется по высоте в 10 положениях вместе с 5-точечными ремнями
• Вкладыш для для дополнительного комфорта детей ростом до 100 см
• Удобные подлокотники для детей ростом от 100 см
• Мягкие накладки на плечевых ремнях и пряжке замка
• Индикаторы правильной установки креплений ISOFIX и якорного ремня
• Съемный моющийся чехол
Способы установки
• Для детей ростом от 76 см до 105 см (весом до 24 кг), установка с помощью ISOFIX и якорного ремня, пристёгивание ребенка 5-точечным ремнем
• Для детей ростом от 100 см до 150 см установка с помощью ISOFIX и штатного ремня или только штатного ремня, пристёгивание ребенка штатным ремнем
Габариты
• Размеры автокресла (ВхШхД): 55-70 х 32 х 35 см
• Размер упаковки (ДхШхВ): 47 х 57 х 73 см
• Вес товара (нетто): 8,7 кг
• Вес товара (брутто): 10,2 кг
• Объем: 0,195567 лт
• Кол-во в коробке: 1 шт