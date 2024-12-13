Средняя цена автомобилей с пробегом в России выросла впервые за девять месяцев, в ноябре она составила 1,47 млн руб. (+1,4% относительно октября). Об этом сообщает агентство «Автостат».

При этом по сравнению с ноябрем 2023 г. средняя стоимость подержанного авто упала на 12%.

Фото: Евгений Филиппов/Эксперт

«Рост цен на вторичном рынке в последний осенний месяц эксперты связывают с экономическими факторами. Повышение утильсбора, ослабление курса рубля, инфляция — все это вынуждает продавцов поднимать цены на выставляемые автомобили», — пояснили в «Автостате».

см. В России предрекли резкое падение производства отечественных авто

Пик стоимости машин с пробегом в РФ был зафиксирован в феврале 2024 г. — в среднем 1,61 млн руб. за авто. Затем показатель стал постепенно снижаться, составив в октябре 1,45 млн руб.

В том же месяце наблюдался рост продаж подержанных легковых автомобилей на 23,8% год к году, до 605,3 тыс. машин. Лидером рынка стала LADA, на нее приходится почти четверть продаж (149,7 тыс. авто, +31,6% год к году). По итогам 10 месяцев продажи легковушек с пробегом выросли на 3,6% год к году, почти до пяти млн единиц.

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