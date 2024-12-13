Автокресло-бустер Osann Lux Isofix
Бустер Osann Lux Isofix – максимально удобный для ребёнка (подходит для детей групп 2/3, 3-12 лет, вес 15-36 кг)
Детский автомобильный бустер Osann Lux Isofix можно купить для ребёнка от 3 до 12 лет (при весе от 15 до 36 кг и росте от 100 до 105 см). Устройство можно использовать вместо автомобильного кресла для детей, так как оно выполняет его основные функции: фиксирует ребёнка в автомобиле. Эта модель имеет два варианта крепления в авто: на ISOFIX или штатными автомобильными ремнями – что упрощает эксплуатацию в машинах, в которых не установлена выдвижная база под карсит.
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Изготовлено детское автокресло-бустер ОСАНН Люкс Изофикс немецким производителем, лидирующим в Германии по количеству продаж. Это говорит как о качестве материалов, фурнитуры и сборки изделия, так и о доверии мам к бустерам этого изготовителя.
Безопасность и комфорт ребёнка
Немецкое кресло-бустер для ребенка в машину Osann Lux Isofix изготовлено с учётом современного стандарта ECE R-44/04, который действует сейчас в Европе. Также изделие соответствует требованиям безопасной перевозки детей, принятым в РФ.
Но стоит обратить внимание на один момент. Эту модель можно устанавливать как на ISOFIX, так и без неё. Соответственно – безопасность ребёнка в бустере с базой будет выше (так как она надёжно зафиксирована).
Автокресло-бустер для детей действительно будет удобным даже в длительных поездках, так как у этой модели эргономичное и увеличенное по ширине сиденье. Также здесь есть высокие и мягкие подлокотники для удобства и поддержания осанки ребёнка.
Чехол изготовлен из износоустойчивой ткани. Также важно отметить, что он съёмный, а это значит – что вы при необходимости сможете постирать (разрешена стирка в автоматической машинке на деликатном режиме)
Установка бустера в автомобиле
Устанавливается кресло-бустер для детей в машину на сиденье транспорта с помощью выдвижной системы креплений ISOFIX (направляющие для использования бустера этой базой есть в комплекте) или штатными ремнями. Ребёнок фиксируется на устройстве автомобильными ремнями безопасности.
Но обратите внимание, что при использовании детского карсита-бустера дети весом более 15 килограмм обязательно должны быть дополнительно зафиксированы ремнём по-диагонали (есть направляющая плечевой лямки, чтобы она не смещалась) и под подлокотником бустера Osann Lux Isofix (по достижению веса 22 кг – ремешок можно размещать уже над ним). Убедительная просьба соблюдать эти меры для гарантии безопасности вашего ребёнка!
Характеристики
• Группа 2/3 (15 — 36 кг)
• Выдвижная система креплений ISOFIX
• Направляющая правильного положения плечевой лямки штатного ремня автомобиля
• Удобные подлокотники
• Увеличенный размер сиденья для максимального комфорта
• Анатомическая форма сиденья
• Съемный моющийся чехол
Способы установки
• Установка в автомобиле как при помощи ISOFIX, так и при помощи штатного ремня безопасности
Габариты
• Размеры автокресла (ВхШхД): 20,5 х 46 х 40,5 см
• Размер упаковки (ДхШхВ): 40,5 х 46 х 20,5 см
• Вес товара (нетто): 2,5 кг
• Вес товара (брутто): 3 кг
• Объем: 0,038192 лт
• Кол-во в коробке: 1 шт